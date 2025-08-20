Un enfermero fue condenado a 12 años de prisión por abuso en el Centro de Salud Mental de Río Gallegos

- Publicidad -

La Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos condenó este martes a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo a un enfermero de apellido Andrade quien fue encontrado responsable del abuso sexual de un paciente en el Centro de Salud Mental de Río Gallegos.

Los jueces rechazaron los pedidos de absolución de la defensa e hizo lugar al pedido de la fiscalía y de la querella integrada por los doctores Cristian Arel y Gabriel Bertorello.

El abuso sexual se constató sobre la persona de un joven con retraso madurativo y esquizofrenia durante una internación por un brote psicótico.

Tras dos años de investigación, la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial falló tras escuchar la declaración de testigos como médicos, personal de salud y peritos de parte.

La fiscal Verónica Zuvic, junto a los querellantes Cristian Arel y Gabriel Bertorello, solicitaron una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Se dispuso que Andrade continúe detenido mientras avanza el proceso de cumplimiento de la pena. (Agencia OPI Santa Cruz)