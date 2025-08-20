Un ex gendarme está detenido por transportar más de 4 kilos de cocaína

- Publicidad -

La Justicia Federal inició una causa para investigar a un ex integrante de Gendarmería Nacional que el pasado 1° de agosto fue interceptado por efectivos de esa fuerza de seguridad en cercanías del destacamento policial de Güer Aike y tras un procedimiento de rutina, el perro antinarcóticos detectó que transportaba una mochila que contenía poco más de 4 kilos de cocaína.

Los gendarmes durante el procedimiento encontraron cuatro paquetes envueltos en nailon cuyo contenido resultó ser clorhidrato de cocaína por un total de 4.163,2 gramos.

En el operativo que se desplegó en el lugar, al sujeto le incautaron el teléfono celular, la llave de un vehículo y un documento de identidad que pertenecía a un tercero.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez encabezó la audiencia para iniciar la investigación penal el 4 de agosto y se detuvo al sujeto identificado con las iniciales V.C quien quedó detenido con prisión preventiva por 90 días.

El acusado reconoció que transportaba la droga por pedido de terceros, aunque no los identificó, y serán motivo de la investigación judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)