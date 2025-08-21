Aerolíneas Argentinas: Gobierno aprueba el presupuesto 2025 con superávit proyectado

- Publicidad -

El Gobierno nacional formalizó la aprobación del presupuesto de Aerolíneas Argentinas para el ejercicio 2025, el cual proyecta un superávit de más de 35.000 millones de pesos. La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1205/2025, firmada por el Ministerio de Economía.

Las proyecciones para el próximo año fiscal, según el documento, estiman ingresos de operación que superan los $2,5 billones, mientras que los gastos de operación se fijan en poco más de $2,46 billones. Esto daría como resultado una ganancia de operación de aproximadamente $59.124 millones.

En el desglose de los flujos económicos, se anticipa que los ingresos corrientes alcanzarían los $2,53 billones y los gastos corrientes se situarían en torno a los $2,5 billones, lo que resultaría en un ahorro estimado de $32.195 millones.



Además, el presupuesto contempla recursos de capital por casi $98.542 millones y gastos de capital por cerca de $95.118 millones. Estas cifras, junto con el resultado económico previsto, permiten proyectar un superávit financiero para 2025 de $35.618 millones, consolidando así las proyecciones financieras de la aerolínea de bandera. (Agencia OPI Santa Cruz)