Buscan avanzar en los convenios para las obras en las rutas nacionales

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres envió a la Cámara de Diputados provincial los convenios suscriptos con el gobierno nacional para la realización de tres obras viales de relevancia en la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Nacional N° 3.

Las obras previstas son parte del Acuerdo de Compensación de Obligaciones Recíprocas entre la Provincia y el Estado Nacional, para que el gobierno provincial pueda ejecutar obras nacionales como mecanismo de compensación de deudas y créditos.

Se trata de tres obras específicas:

– Conservación de Rutina – Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, en el tramo Empalme Ruta Provincial N° 27 (límite entre Chubut y Santa Cruz, acceso a Rada Tilly). – Malla 632 – Crema II – Ruta Nacional N° 40, desde el Km 1636,03 hasta el Km 1762,52, y en la Ruta Nacional N° 259 entre el Km 0,00 y el Km 39,16.- – Ruta Nacional N° 40, en el tramo Empalme Ruta Nacional N° 26 (ex RP20) – Empalme Ruta Provincial N° 23, sección Km 1432,43 al Km 1471,71.

Los convenios presentados son por un total de $79.931 millones y será compensado con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. (Agencia OPI Chubut)