Guillermo Francos reveló los detalles de la negociación para frenar la ley de jubilaciones

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la reciente sesión de la Cámara de Diputados, donde se votaron dos vetos presidenciales, y calificó el resultado como un “empate“. El funcionario se adjudicó la gestión con los legisladores para evitar que la oposición lograra su cometido de insistir con el aumento jubilatorio, que se trató el miércoles pasado. Sus declaraciones tuvieron lugar en el Council de las Américas, un evento celebrado en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.

Francos afirmó que, a través de llamados telefónicos, se logró “sacar un empate” en la sesión, impidiendo así un gasto que, según el Gobierno, no se podía afrontar. “La semana anterior nos habían goleado, y le evitamos al ministro de Economía un gasto que no podíamos afrontar“, sostuvo en alusión al revés en la votación de la Ley de Discapacidad.

El ministro coordinador se refirió a las “disputas” del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y las calificó como la expresión de la “deformación argentina“. En ese sentido, cuestionó el debate por la ley de jubilaciones, que proponía un aumento del 7,2% en los haberes previsionales y una ampliación del bono a $110.000 para la mínima. Francos lamentó la “falta de razonabilidad política” y la ausencia de “conceptos claros” en el Congreso, que llevaron a la situación actual de Argentina. También criticó la extensión de las moratorias jubilatorias, que provocaron que el Estado tenga el doble de jubilaciones sin aportes que de jubilados que sí contribuyeron.

- Publicidad -

En relación a la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto fue rechazado por una amplia mayoría en la Cámara Baja, Francos argumentó que su aprobación no consideró el impacto presupuestario y aseguró que las pensiones por discapacidad se utilizaron “con fines políticos“. A su vez, denunció que Argentina llegó a tener 1.300.000 pensiones sin que se tuviera en cuenta la falta de presupuesto.

Además, Francos elogió al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, calificándolo como “el mejor ministro de Economía de la historia” por haber implementado un plan económico que muchos, según dijo, no comprendieron. En ese sentido, el jefe de Gabinete ironizó sobre aquellos que “se van por las nubes de Úbeda” y “pretenden confundir a la gente con cosas que realmente no existen”, como el incremento de la deuda pública. (Agencia OPI Santa Cruz)