Incidentes en Independiente-U de Chile: el embajador chileno en Argentina criticó el operativo de seguridad

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, expresó su preocupación por los graves incidentes de seguridad que llevaron a la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El encuentro, disputado en el estadio de Avellaneda, fue cancelado el miércoles por la noche tras una serie de disturbios.

En declaraciones a la prensa, el diplomático chileno señaló que, si bien no asistió al partido, allegados de la embajada le comentaron que las garantías de seguridad no fueron las adecuadas, a diferencia de lo que observó en un encuentro previo en La Plata. “Es una vergüenza que vengan hinchas con espíritu violento“, afirmó, aunque luego aclaró que no le correspondía a él opinar sobre cuestiones de seguridad en otro país.

Viera Gallo confirmó que, por instrucción del presidente Gabriel Boric, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajará a Argentina para coordinar la asistencia a los ciudadanos chilenos afectados por los incidentes. El embajador visitó comisarías y hospitales durante la madrugada para interiorizarse sobre la situación de sus compatriotas.

El embajador detalló el saldo de los incidentes: 15 personas hospitalizadas, dos de ellas operadas por neurocirugía y el resto con lesiones leves, y 97 detenidos, cinco de ellos menores. Viera Gallo expresó su esperanza de que la Fiscalía actúe con celeridad para liberar a los detenidos.

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputaba en Avellaneda, fue suspendido cuando el marcador se encontraba 1-1, con ventaja global de la Universidad de Chile. (Agencia OPI Santa Cruz)