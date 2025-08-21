Mercado Pago lanza su propia tarjeta de crédito, gratuita y sin costos de mantenimiento

- Publicidad -

La compañía de servicios financieros digitales Mercado Pago anunció el lanzamiento de su propia tarjeta de crédito, que estará disponible de forma gradual para sus usuarios a través de la aplicación móvil. La tarjeta, emitida con el respaldo de Mastercard, no tendrá costos de emisión, envío ni mantenimiento. Este producto se suma a las ofertas de crédito que la empresa ya tiene en funcionamiento en Brasil y México.

La nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago busca ofrecer una solución a una parte de la población que, según datos de Invecq, carece de acceso a este tipo de herramientas financieras. Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, mencionó que en Argentina seis de cada diez personas no tienen tarjeta de crédito, en gran parte por la falta de historial crediticio y los altos costos de mantenimiento.

La tarjeta funcionará tanto en formato físico como virtual. En esta etapa inicial, permitirá realizar compras en pesos, aunque la empresa proyecta que próximamente también se podrán hacer consumos en moneda extranjera. Entre sus beneficios, se destaca la posibilidad de realizar compras en Mercado Libre en tres cuotas sin interés, además de otros descuentos en comercios que acepten pagos con QR superiores a 30 mil pesos.

Para determinar la línea de crédito de cada usuario, Mercado Pago utilizará un modelo de scoring propio basado en inteligencia artificial. Este sistema analizará el comportamiento de los usuarios en la plataforma, lo que permitirá a personas sin historial crediticio tradicional acceder a una herramienta de financiamiento.

La tarjeta también incorpora medidas de seguridad, ya que no tendrá impresos datos personales ni números, lo que refuerza su protección en caso de robo o extravío. El titular de la tarjeta será el único que podrá acceder a su información financiera a través de la aplicación. (Agencia OPI Santa Cruz)