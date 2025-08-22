Anunciarán nuevo descubrimiento paleontológico en Santa Cruz

- Publicidad -

Un grupo de científicos del CONICET anunciarán la próxima semana en el Complejo Cultural de Santa Cruz el descubrimiento paleontológico de un fósil recuperado de una campaña realizada en cercanías de El Calafate en 2020.

La presentación será realizada por Fernando Novas, investigador del CONICET en el Salón Auditorio Luis Villareal del Complejo Cultural Santa Cruz el próximo jueves 28 de agosto a las 18.00 horas.

Los trabajos se realizaron a unos 30 kilómetros de la villa turística por parte de un grupo de investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN).

Entre los hallazgos efectuados se presentó en 2024 al Patagomaiachainko, el mamífero más grande de la era de los dinosaurios.

También en 2023, se presentó al ornitorrinco Patagorhynchus pascuali. (Agencia OPI Santa Cruz)