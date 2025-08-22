El Gobierno autoriza vuelos internacionales desde Mendoza a Santiago de Chile y San Pablo

- Publicidad -

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, autorizó nuevos vuelos internacionales desde el aeropuerto de la ciudad de Mendoza, consolidando la política de Cielos Abiertos. La medida fue oficializada mediante la Disposición 24/2025, publicada en el Boletín Oficial, y adjudica la operación a la aerolínea Latam Airlines.

Los nuevos servicios, que conectarán Mendoza con Santiago de Chile y San Pablo (Brasil), permitirán a los residentes de la región de Cuyo viajar al exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Esta ruta, que operará en ambos sentidos, tiene como objetivo aumentar la conectividad y ofrecer una opción más directa a los pasajeros.

La decisión del Gobierno busca diversificar la oferta aérea en el país y promover una mayor competencia en el mercado. Desde la Secretaría de Transporte se indicó que la iniciativa forma parte de un plan más amplio para incrementar frecuencias y ofrecer tarifas más competitivas a través de la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías.

Con esta nueva ruta, Latam Airlines suma una conexión más a su operación en Argentina, que ya incluye frecuencias entre Santiago de Chile y los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, así como un servicio directo entre Santiago y Mendoza. Además, en diciembre está previsto que comience a operar la recientemente autorizada conexión entre Buenos Aires (Ezeiza), Miami y Santiago de Chile. (Agencia OPI Santa Cruz)