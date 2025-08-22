- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En una de nuestras investigaciones sobre el tema licitatorio del gobierno provincial, obviamente una de las fuentes de rigor que consultamos en primera instancia y como paso inicial, es la información oficial que figura en los Boletines Oficiales y los distintos links de archivos que tiene en su portal el gobierno de Santa Cruz.

Uno de los objetivos de nuestra investigación fue acceder a licitaciones, contrataciones realizadas por el Estado y si bien es posible acceder a los anuncios o llamados de las licitaciones que se promueven oficialmente, lo difícil es saber con precisión a quién finalmente es o fue adjudicada la obra y los montos del trabajo. Esa información está ausente.

Pero hay otro tema aún más grave. En el site “Avisos Oficiales” subrubro “Avisos” se enumeran una serie de anuncios del gobierno provincial y en este caso puntual nos encontramos una docena de anuncios similares, pero distintos en su esencia, que se refieren a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos petroleros, avisos del Ministerio de Energía y Minería cuyos enunciados mantienen el mismo aspecto, cambiando solo los datos específicos del pozo petrolero al cual se refiere.

El aspecto de cada enunciado es el siguiente: “EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PERFORACIÓN DE POZOS AF 10, 12,13, 15, 17 Y LC Y LGRAL A, B Y C – CERCANÍA RÍO GALLEGOS – P2/3”

La información oficial “simula transparencia” pero resulta incompleta, ambigua y solo cumple con la formalidad de enunciar actos no corroborables

Cuando abrimos el link sobre el enunciado, se encuentra con el mismo texto en todos, cambiando, solamente los datos referidos al pozo al cual se refiere la “evaluación” expresada allí.

Por ejemplo, todos los textos dicen:

“En el marco de lo dispuesto por el artículo 15º de la Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero comunica que se ha elaborado el dictamen técnico correspondiente a la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la obra “Perforación de Pozos AF 10, 12, 13, 15, 17 y LC y LGral A, B y C” ubicado en cercanía de la Localidad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.-

Aquellas personas que deseen emitir denuncias, opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio, deberán hacerlo mediante presentación escrita y firmada al Ministerio de Energía y Minería, sita en Alcorta 226, (9400) Río Gallegos, en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la presente publicación”.

Gobierno: el gran simulador

Esta pseudo información (contenido que imita o se asemeja a información real, pero que en realidad es falso, engañoso o no sincero) que pone a disposición el gobierno en el portal oficial no adjuntan archivos, por lo tanto, si hubiera interés de algún particular por acceder a esa “Evaluación de Impacto Ambiental” a la que hace referencia el enunciado, no puede ver absolutamente nada, ni siquiera el posicionamiento del pozo, ya que no se incluyen las coordenadas, solo la leyenda “ubicado en la cercanía de la localidad de Río Gallegos”.

Si nadie puede entrar para ver el documento, es obvio que nadie puede manifestar si hay algo en la obra que lo perjudique.

El gobierno, al no dejar disponibles los PDF de cada proyecto, impide que cualquier persona o entidad evalúe la obra o el pozo y todo esto va en contra del principio de la Ley General de Ambiente N° 25.675.

Lo que debe ser y lo que es

La ley establece que todo proyecto, por su magnitud e impacto, requiere un Estudio de Impacto Ambiental, el cual lo hace la empresa, lo evalúa y aprueba la Secretaría de Ambiente y lo publica durante varios días abriendo un registro de oposición, que, curiosamente, no es vinculante.

Es decir, la Secretaría de Ambiente se toma su tiempo pero finalmente nadie se le puede oponer porque, como en los casos que citamos, no aporta la información base y es obligación del Estado aportar todos los datos y recursos para que, quien desee hacer un planteo, tenga ante sí la información completa.

Lo que estamos viendo en el site del gobierno provincial, es una simulación de transparencia e información oficial de participación ciudadana.

Está allí para que el ignorante (desconocedor del tema que se plantea y la modalidad de enunciación de los actos de gobierno) piense y crea que el Estado está informando y otorgando derechos a la gente, pero en realidad, es solo el cumplimiento de una mera formalidad.

Y lo que tampoco dicen en el portal del gobierno es que, de existir una objeción (cosa que no ocurre porque el gobierno no habilita la información respectiva) las mismas no son vinculantes, lo cual resume todo a una simple y estúpida parodia oficial, sin valor alguno en la práctica de gobierno y menos aún si lo que se busca es transparencia y sinceramiento de la gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)