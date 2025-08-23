Condenan a un ex brigadista por daños en el Parque Nacional Los Alerces

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El ex brigadista Cruz Cárdenas fue condenado a una pena de tres años de prisión en suspenso por daños contra la propiedad ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces durante julio de 2021.

Así lo definió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia quien dictó la sentencia tras considerar acreditados los delitos imputados por la Fiscalía y la querella.

El fallo fue dictado por el juez de Cámara Enrique Nicolás Baronetto donde indicó que Cruz Cárdenas, ex brigadista de montaña, fue encontrado culpable como “coautor de usurpación por despojo, daños agravados y atentado a la autoridad agravado”.



La condena implica que deberá cumplir reglas de conducta durante los próximos cuatro años.

A su vez, su pareja María Belén Salinas fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso como coautora del delito de daño agravado y también deberá cumplir reglas de conducta durante dos años.

Entre las medidas judiciales que se adoptaron será que deben residir en un domicilio determinado, presentarse periódicamente ante los organismos de control judicial, abstenerse de generar conflictos con pobladores y autoridades, y no cometer nuevos delitos.

La acusación para determinar el fallo fue por daños contra bienes de Parques Nacionales, incluyendo un vehículo oficial y un puente dentro del área protegida. También se tuvo en cuenta el delito de usurpación por despojo y atentado a la autoridad. (Agencia OPI Chubut)