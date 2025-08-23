Dos mujeres murieron por inhalación de monóxido de carbono

- Publicidad -

(OPI TdF) – La policía fueguina encontró los cuerpos sin vida de Beatriz Fortunato Polia, de 85 años, y su hija Mabel Beatriz Rincón, de 54 años en el interior de un departamento del barrio Monte Gallinero de Ushuaia.

Según los datos aportados a la policía, las víctimas no respondieron a los llamados y de acuerdo con los primeros indicios las muertes se habrían producido por inhalación de monóxido de carbono.

Tras la orden judicial, los efectivos tuvieron que violentar la puerta de ingreso del departamento y hallaron a las dos mujeres inconscientes y no presentaban signos vitales.

Los policías no encontraron indicios de violencia y dieron lugar a las actuaciones de la División Policía Científica que serán incorporadas a la causa judicial por averiguación de ambas muertes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)