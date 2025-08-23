La CSS paga una operación de cambio de sexo pero abandona a una mujer sin recursos que necesita una cesárea urgente

- Publicidad -

Este caso que escapa a cualquier entendimiento lógico, porque, precisamente, se trata de un hecho de humanidad, ocurre en Pico Truncado donde una mujer empleada de la Administración Pública provincial (es policía) se encuentra próxima a dar a luz, pero necesita una cesárea con urgencia y la Caja de Servicios Sociales, no se hace cargo de los gastos que requiere la intervención urgente, de la cual depende la vida de la madre y el bebé.

Te puede interesar: El pequeño espacio de la falacia política de candidatos que quieren que los compres por lo que dicen que valen. Las estupideces que empezaremos a escuchar de todos ellos

El caso de Mariana Torres se convierte en un drama humanitario que expone las fallas del sistema de salud provincial. La mujer fue dada de baja de la policía y carece de cobertura médica por parte de la Caja de Servicios Sociales. Su abogada, la doctora Laura Goñi, inició un amparo hace dos meses que ya cuenta con resolución judicial favorable, pero las autoridades se niegan a cumplir las órdenes del juez.

- Publicidad -

Mientras tanto, Mariana Torres permanece a la espera y sin recursos económicos para costear la intervención quirúrgica necesaria. A dos meses del amparo donde piden el alta inmediata de la mujer en la policía y en la CSS, el juez intimó al jefe de policía y al ministro de seguridad, pero ambos incumplieron. Torres tiene tres hijos, no tiene recursos y su hermana colabora para la mantención de sus hijos.

El Hospital de Pico Truncado – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Fm News se encuentra haciendo una colecta pública en toda la provincia, donde la gente colabora en la cuenta de la mujer y ayer al mediodía llevaban recolectado un millón de pesos sobre el millón y medio que necesitan los familiares de Torres para pagar los honorarios por la operación cesárea necesaria para salvarle la vida a ambos (madre y bebé).

La Caja de Servicios Sociales y/o el gobierno provincial, lo cual podríamos ampliar al Intendente de la localidad y a los que restriegan las manos como candidatos en las próximas elecciones gastando decenas de millones de pesos pagados en la redes sociales y a los medios de la provincia para aparecer sonrientes hablando pavadas, es el caso del candidato oficialista Daniel Álvarez, no han sido capaces de dar la cara y hacerse cargo, al menos por vergüenza.

Tiene que ser una radio y la gente particular, la que resuelva un problema que es atinente al Estado y debe ser resuelto por la salud pública.

En el año 2022 el Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales, informó que en el marco de la Ley nacional 26.743, la obra social santacruceña (CSS) anunció la incorporación de un nuevo convenio cuyas prestaciones incluyen tratamientos de adecuación corporal y confirmación genital. Estos programas cuentan con cobertura integral por parte de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz y el régimen sigue vigente hasta el día de hoy.

Es decir, que quien quiera cambiar de sexo, cuenta con cobertura total de la CSS, pero si una mujer necesita una atención especial por falta de recursos y debe ser intervenida para salvar su vida y la del niño, la obra social y el Ministerio de Desarrollo, más el ministerio de la mujer y el niño, están ausente. (Agencia OPI Santa Cruz)