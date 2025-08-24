FIAS apelará fallo de la Justicia Federal en el caso contra la eliminación de la barrera sanitaria

- Publicidad -

La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) apelarán un fallo contrario de la Justicia Federal ante el amparo presentado para pedir la nulidad de la flexibilización de la barrera sanitaria en la región patagónica.

El fallo suscripto por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez cuestiona la legitimidad del presidente de la entidad agropecuaria para solicitar la medida de amparo.

El escrito se conoció este viernes al rechazar el amparo contra la flexibilización de la barrera sanitaria presentado por el presidente de FIAS, Enrique Jamieson, a quien el magistrado cuestiona su representatividad como referente de la agremiación ruralista.

Jamieson se presentó a la justicia en julio para solicitar una medida de nulidad contra la resolución 460/2025 del SENASA por considerarla “inconstitucional” y “lesiva para el estatus sanitario” de la región.

La norma del gobierno nacional permite desde el 27 de junio el ingreso a la Patagonia de carnes con hueso plano y productos provenientes de zonas sin fiebre aftosa pero con vacunación.

El juez señala en su escrito que “en primer término, debo resolver la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la parte demandada” dado que “no consta la inscripción de la designación del Sr. Jamieson como Presidente de la Federación”.

Vázquez señala que “debo destacar que de oficio este Juzgado intentó que el actor complemente la documental acompañada, ya que de un primer análisis resultó que la misma figuraba como insuficiente o que en definitiva no se habían cumplido en su totalidad y de forma correcta los procedimientos de las normas estatutarias”.

Y al no haberse acreditado Vázquez señala que Jamieson no cuenta con la legitimidad acreditada para representar a FIAS.

“No estamos ante un detalle formal o un incumplimiento menor, sino que estamos ante el debate sobre si el Sr. Jamieson puede considerarse Presidente de la FIAS y en consecuencia tener mandato suficiente como para representar a la misma judicialmente”, añadió el juez.

Jamieson afirmó que la entidad presentará un Recurso de Apelación al fallo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, argumentando un hay error manifiesto en la interpretación de las normas estatutarias por parte del Juez Federal de Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)