Mirgor suspende a su personal ante la caída de ventas de celulares por la quita de aranceles

(OPI TdF) – El Grupo Mirgor, una de las principales empresas de tecnología del país, implementará un esquema de suspensiones rotativas en tres de sus plantas hasta el mes de diciembre, como respuesta a la caída en la venta de celulares. La medida afectará a las unidades productivas de Industria Austral de Tecnología (IATEC), Famar y Brightstar, dedicadas al ensamble de dispositivos tecnológicos.

Según la compañía, la decisión se debe a la eliminación de aranceles a la importación de celulares, una política que el Gobierno nacional implementó a través del decreto 333/2025. Esta normativa redujo el arancel del 16% al 8% en mayo de este año, con el objetivo de eliminarlo por completo para enero de 2026.

El plan de suspensiones, que se aplicará una semana por mes, afectará a personal permanente, contratado y a quienes trabajan bajo la modalidad de Prestación Permanente Discontinua. Durante los períodos de suspensión, los trabajadores recibirán el 50% del salario en concepto no remunerativo. Desde Mirgor, se aclaró que, por el momento, no se contemplan despidos.

La empresa, que cuenta con nueve centros industriales en el país y es responsable del ensamble de aproximadamente 20.000 equipos diarios, lo que representa el 60% del mercado de telefonía móvil en Argentina, continuará operando con normalidad en sus plantas de autopartes y televisores. (Agencia OPI Tierra del Fuego)