Fatal accidente de tránsito en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – Un impactante accidente de tránsito se registró en la madrugada del lunes en Comodoro Rivadavia, donde una mujer de 36 años falleció en el lugar y ocho personas resultaron heridas.

La víctima se identificó como Maira Remolcoy, de 36 años, madre de dos hijos.

El choque se produjo en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan B. Justo, cuando un Volkswagen Gol, con 8 ocupantes, impacto contra un Fiat Siena.

El referente de bomberos voluntarios, Víctor Alvarado sostuvo que la magnitud del accidente requirió la presencia de tres ambulancias y añadió que una de las ocupantes del vehículo de menor porte falleció en el lugar.

Alvarado indicó que la situación fue catastrófica, donde varias personas estaban en estado de shock “uno de los heridos presentaba un traumatismo de tórax y una posible fractura de clavícula”.

La justicia investiga cómo se produjo el accidente y se presume que el conductor del Volskwagen Gol tuvo la responsabilidad en el choque que podría caratular la causa como “homicidio culposo”. (Agencia OPI Chubut)