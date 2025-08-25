Gremio docente alerta por nuevo paro de 48 horas

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) definirá tras las asambleas del próximo lunes si acepta o rechaza la propuesta salarial del gobierno de Gustavo Melella.

El gremio docente retomó la mesa paritaria con duras críticas al Ejecutivo provincial dado que rechazó en el debate la propuesta salarial por “insuficiente y provocadora”.

Los docentes fueguinos vienen realizando paro, acampe y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales.

La oferta salarial consta de un 1,5% de aumento al básico en agosto como parte de la deuda salarial aún pendiente y una recomposición salarial del 3,5% para septiembre, calculada sobre el sueldo básico de junio.

Según SUTEF, los incrementos no serán acumulativos y el aumento real sería solo del 2% respecto a agosto.

El gobierno anunció un incremento de 15 mil pesos en el Fondo de Incentivo Docente (Fo.I.D.) a partir del mes próximo.

El gremio docente señaló que la propuesta oficial “no equipara los índices inflacionarios ni saca a ningún docente del empobrecimiento” y ya amenazó que si la oferta se rechaza habrá un paro la próxima semana de 48 horas los días martes 26 y miércoles 27 de agosto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)