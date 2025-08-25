Luis Caputo: “Habrá un impacto en la actividad, pero se recuperará rápidamente post elecciones”

- Publicidad -

Luis Caputo, el ministro de Economía, se refirió al reciente aumento de la tasa de interés, calificándolo como una medida “transitoria”. En una publicación en la red social “X”, el funcionario explicó que esta suba está directamente relacionada con la incertidumbre política que, a su parecer, se intensificará a medida que se acerquen las elecciones de septiembre y octubre.

Según Caputo, el mercado está asignando un “alto riesgo político” debido a los intentos del Congreso de “romper con el equilibrio fiscal“, lo que ha sorprendido al sector económico. No obstante, el ministro anticipa que el oficialismo tendrá una muy buena performance en las próximas elecciones. A su entender, esto hará que “el alto riesgo político […] colapse pronto y las tasas vuelvan al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas“.

El jefe del Palacio de Hacienda reconoció que este escenario podría impactar negativamente en el nivel de actividad económica en el corto plazo. Sin embargo, su pronóstico es que la situación “debiera recomponerse rápidamente post elecciones“, una vez que se disipe la incertidumbre.

Las declaraciones de Caputo surgieron como respuesta a un posteo del economista Fernando Marull. Marull argumentaba que el impacto de la suba de la tasa de interés en la economía real argentina sería limitado. Sostuvo que, a pesar de las oscilaciones de las tasas (entre 2 % y 150 %), la actividad productiva en el país no se basa principalmente en el crédito bancario, que representa menos del 9 % del PBI.

El economista agregó que, si bien las tasas de interés estaban “ridículamente altas“, la suba del dólar real desde marzo, de casi el 20 %, tendría un efecto más expansivo en sectores como el agro, las exportaciones, la construcción y el turismo, ya que estos dependen más de la paridad cambiaria que del costo del crédito.

En su respuesta, Caputo se centró en la naturaleza endógena de las tasas de interés. “Las tasas son endógenas“, afirmó el ministro, explicando que al controlar la cantidad de dinero, es inevitable que las tasas floten. Señaló que si las tasas estuvieran “ridículamente” altas, el mercado las habría arbitrado, vendiendo dólares y comprando Lecaps, lo que las habría hecho bajar. Finalmente, el ministro concluyó que una suba sostenida de las tasas sí podría llevar a una recesión, ya que mantendría alta la percepción de riesgo y desalentaría la inversión en la economía real. (Agencia OPI Santa Cruz)