“Pongo las manos en el fuego”: Martín Menem defendió a Karina y Lule Milei ante denuncias de corrupción

- Publicidad -

En el marco de las recientes denuncias por presunta corrupción que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió en defensa del Gobierno. Esta mañana, el legislador calificó los señalamientos como “una monumental operación” que busca influir en el resultado de las elecciones que se celebrarán en la provincia de Buenos Aires en dos semanas.

Martín Menem desestimó por completo la veracidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestas “coimas” y se involucra al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El diputado afirmó que se trata de una maniobra para “ensuciar a un Gobierno que está a dos semanas de las elecciones“.

El presidente de la Cámara Baja se mostró enfático al respaldar a sus familiares. “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina“, aseguró Menem en declaraciones televisivas, afirmando que los audios son de “contenido absolutamente falso“. Para él, esta es una reacción de la política tradicional que, al no poder atacar la gestión del Gobierno, recurre a operaciones mediáticas. “No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarnos al barro“, sentenció.

- Publicidad -

Al ser consultado sobre el supuesto aviso que Spagnuolo habría hecho al presidente Javier Milei sobre la situación, Menem fue contundente. “Yo lo conozco a Javier, si le llegan a decir algo, lo mínimo, salta en el acto y toma una decisión y echa a la persona que tiene que echar“, manifestó. Además, consideró que no es casualidad que estos audios aparecieran “un día antes de la Ley de Discapacidad” que se debate en Diputados, con la participación del abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la denuncia.

Finalmente, el legislador riojano aseguró que el Gobierno dejará que la Justicia actúe en el caso, a diferencia de “la oposición“, y señaló que este tipo de ataques son esperables para un gobierno que está “cambiando la Argentina” y busca “eliminar al kirchnerismo“. (Agencia OPI Santa Cruz)