Venezuela: filas de ciudadanos en Caracas para unirse a la Milicia

Miles de ciudadanos venezolanos se congregaron en Caracas para inscribirse en la Milicia Bolivariana, respondiendo al llamado del presidente Nicolás Maduro para reforzar la defensa del país. La convocatoria surge en medio de tensiones con el gobierno de Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump aumentará la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y desplegará más tropas en la región.

Según reportó la cadena de noticias estadounidense CNN, se formaron largas filas en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, donde los interesados entregaron sus datos para unirse a esta rama de las Fuerzas Armadas. La Milicia Bolivariana fue creada por el fallecido presidente Hugo Chávez y, en respuesta a lo que el gobierno venezolano califica de amenazas, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional.

Las acciones del gobierno estadounidense, que incluyen un aumento de tropas en América Latina y el Caribe, han sido justificadas como un intento de contener las amenazas de grupos de narcotráfico. Por su parte, Maduro calificó estas medidas como “extravagantes, extrañas y descabelladas”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, publicó en sus redes sociales un video mostrando el proceso de inscripción y afirmó que la masiva participación es una señal de que “el pueblo de Venezuela va a las calles a sumarse no solamente a las filas de la Milicia Bolivariana, también es un llamado y una expresión del pueblo de Venezuela en rechazo a las agresiones imperialistas”. (Agencia OPI Santa Cruz)