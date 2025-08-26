104 personas figuran como deudores alimentarios

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Tierra del Fuego aseguró que en toda la provincia existen 104 personas que incumplen con la cuota alimentaria este año.

El registro se actualizó el 13 de agosto de 2025 por parte del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tierra del Fuego y del total, seis deudores fueron incorporados en lo que va del año tras verificarse la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, según lo establece la Ley Provincial 531.

El listado es público e involucra los casos de Richard Quispe (29 de mayo), Máximo Medina Rojas (5 de junio), Miguel Alejandro Segurado (17 de junio), Ramón Alejandro González (15 de julio), Héctor Ricardo D’Amico (31 de julio) y Emanuel Ezequiel Godoy (13 de agosto).

La mayoría de quienes integran el registro son varones, aunque también figuran mujeres morosas.

Desde 2020, cuando el listado incluía 67 nombres, se sumaron 47 nuevos casos en los últimos cinco años.

El REDAM se actualiza periódicamente y contempla tanto altas como bajas. En lo que va de 2025, y la norma establece la publicidad de este registro como herramienta de transparencia y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En la nómina se incluyen todas aquellas personas que adeudan total o parcialmente la cuota alimentaria —provisoria o definitiva— fijada u homologada por sentencia firme.

Además de la exposición pública, la ley establece un régimen de sanciones e inhabilidades para los morosos, entre las que se destacan que no pueden inscribirse como proveedores o contratistas del Estado provincial; tienen vedada la apertura de cuentas corrientes, créditos u operaciones financieras en el Banco de Tierra del Fuego; se encuentran inhabilitados para inscribirse como postulantes a adopción, debiendo presentar certificado de libre deuda emitido por la Dirección de Minoridad y Familia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)