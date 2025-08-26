Denuncian abigeato en cercanías de El Chaltén

- Publicidad -

Productores agropecuarios de la Estancia Canigo denunciaron un caso de abigeato donde sacrificaron y despostaron a dos terneros raza Hereford durante el fin de semana.

La situación se produjo en cercanías de la localidad de El Chaltén, en un campo ubicado a unos 5 kilómetros sobre la ruta provincial N° 41.

La denuncia fue presentada ante la Policía de Santa Cruz quienes iniciaron una investigación para dar con los autores.

Los productores ganaderos de la región ya denunciaron en otras ocasiones situaciones similares y pidieron mayor presencia policial en las rutas para prevenir este delito. (Agencia OPI Santa Cruz)