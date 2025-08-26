Guillermo Francos se presenta en Diputados en medio de la crisis de la ANDIS y el fentanilo

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará mañana en la Cámara de Diputados para ofrecer su informe de gestión, en un contexto de alta tensión para el gobierno nacional. La exposición del ministro se produce en medio de dos escándalos que han generado gran repercusión: las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y las fallas de control que derivaron en la tragedia por el fentanilo contaminado.

La presentación de Francos, que está programada para el mediodía, ha generado gran expectativa, especialmente por las respuestas que pueda dar respecto a la crisis por el fentanilo, que ya se cobró cerca de un centenar de víctimas. Aunque el Gobierno ya ha removido a funcionarios de segunda línea, la investigación judicial continúa y se espera que sus hallazgos sigan escalando políticamente.

El otro tema central es la denuncia por supuestas coimas en la ANDIS, a raíz de audios en los que se escucha al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, presuntamente ventilar una red de corrupción que involucraría el pedido de sobornos a laboratorios. La situación, que ha afectado a la propia hermana del presidente, Karina Milei, ha calado hondo en la Casa Rosada y es uno de los principales focos de atención de la exposición de mañana. (Agencia OPI Santa Cruz)