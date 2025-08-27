La economía se estanca: la actividad cayó 1% en julio

- Publicidad -

La economía argentina registró una contracción del 1% en julio en comparación con el mes de mayo, confirmando un escenario de estancamiento. A pesar de una variación interanual positiva del 3,6% y un crecimiento acumulado del 6% en los primeros siete meses del año, el nivel de actividad actual es solo un 0,3% superior al de diciembre de 2024, lo que demuestra las dificultades para lograr una expansión sostenida.

Según el reporte del Índice General de Actividad (IGA-OJF), el desempeño económico fue mixto, con algunos sectores mostrando un gran dinamismo mientras otros enfrentan importantes desafíos.

El informe destaca a la Intermediación Financiera como el sector de mayor expansión, con un notable aumento del 23,1% en julio. Las Minas y Canteras también mantuvieron un crecimiento significativo, registrando una suba del 10,9% y encadenando 53 meses consecutivos de crecimiento.

La Construcción, que venía de un período de profunda contracción, mostró señales de recuperación con un avance del 4,9%. Otros sectores que se expandieron fueron el Comercio al por mayor y menor (3,0%), las Actividades Inmobiliarias y Empresariales (2,7%) y el Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (0,9%).

Sectores en contracción

La Industria Manufacturera fue el sector con el peor desempeño, con una contracción anual del 2,4% en julio. Esta caída se atribuye, en parte, al efecto de una base de comparación alta en 2024 y a resultados negativos en la producción de aceites (-10,1%) y la industria automotriz (-16,5%).

La Agricultura y Ganadería también sufrió un retroceso, con una baja del 0,5% en julio y una contracción acumulada del 2,4% en lo que va del año. En particular, la agricultura se contrajo un 2,1%, mientras que la ganadería tuvo un crecimiento marginal. El sector de Electricidad, Gas y Agua volvió a cifras negativas con una caída del 1,9%, impulsada por una menor demanda residencial. Otros sectores que mostraron un descenso fueron la Administración Pública y Defensa (-0,7%) y los Servicios Sociales y de Salud (-0,9%).

El informe concluye que el panorama futuro se presenta “más complejo“, con un deterioro en el contexto macroeconómico y un aumento de la incertidumbre política. (Agencia OPI Santa Cruz)