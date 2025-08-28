Investigan irregularidades en la presentación de la lista de candidatos de UNIR

- Publicidad -

El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate afirmó que se iniciará una investigación penal ante presuntas irregularidades en la presentación de la lista de candidaturas para las elecciones legislativas nacionales del partido UNIR en Santa Cruz.

“Las inconsistencias en las actas eran muy burdas“, dijo el fiscal quien argumentó cuáles fueron los motivos para rechazar la presentación de la fuerza que llevaba como principal candidato al referente de UNIR Diego Bavio, para los comicios del 26 de octubre.

Zárate aseguró que la decisión judicial “lejos está de ser una cacería de brujas. El objetivo es cuidar la voluntad del electorado”.

El funcionario sostuvo que en la previa de cualquier proceso electoral los partidos políticos presentan nuevos afiliados, libros de actas, balances y en el caso de UNIR detectaron que la fuerza política “usaban la misma firma para identificar a muchas personas, con lo cual le pedí al juez que previo a seguir avanzando con el trámite yo iba a iniciar una investigación penal de oficio”.

“Hubo una segunda acta presentada en la cual volvieron a firmar algunas personas y no coincidían. Como medida de investigación requerimos la firma de todas esas personas para hacer una pericia caligráfica”, aseguró Zárate.

El fiscal señaló que “hay personas que no eran parte del partido, personas que le habían pedido a un familiar que firme pero que no tenían la menor idea, gente que no había estado donde figuraba en las actas que habían estado y una persona que incluso tiene una tutora porque está sufriendo un problema de demencia”.

Ahora seguirá la investigación penal y podría derivar en un juicio público.

“No puedo andar revisando todos los partidos que se presenten, todas las fichas de afiliación. No tengo por qué hacer una cacería de brujas, pero esto era tan burdo, el mismo trazo, la misma firma, para identificar a 10 personas. La situación era muy evidente” argumentó Zárate para quien “esto tiene una seriedad, si integras un partido es porque formas parte de una línea común de trabajo y de identificar a la gente, la voluntad del electorado es lo principal que tenemos que cuidar”. (Agencia OPI Santa Cruz)