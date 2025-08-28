Nuevo decreto del Gobierno nacional modifica la política de feriados trasladables

- Publicidad -

El Gobierno nacional ha dispuesto una nueva normativa que impactará en los feriados trasladables. A través del Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que los feriados que caigan en un sábado o domingo podrán ser movidos al lunes siguiente o al viernes anterior, dependiendo de lo que decida la autoridad de aplicación.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y busca subsanar un vacío legal que existía en la Ley 27.399 de feriados nacionales. Hasta ahora, la normativa anterior contemplaba el traslado de los feriados que coincidieran con martes, miércoles, jueves o viernes, pero no especificaba qué sucedería con aquellos que cayeran en fin de semana.

La nueva disposición, que ya se encuentra en vigencia, designa a la Jefatura de Gabinete de Ministros como la autoridad encargada de determinar la fecha de traslado y de dictar las normas complementarias que sean necesarias. El Poder Ejecutivo argumentó que esta medida es crucial para “honrar la condición de feriados trasladables” y garantizar que el espíritu de la ley se cumpla sin excepciones. (Agencia OPI Santa Cruz)