Nuevo plan de regularización de deudas fiscales para 16.000 contribuyentes

(OPI Chubut) – El gobierno a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARECh), puso en marcha un Régimen Especial de Regularización Transitoria destinado a reducir la carga fiscal de los contribuyentes. La medida, que comenzará a regir el 1 de septiembre, busca brindar alivio financiero a cerca de 16.000 contribuyentes, de los cuales más del 80% son pequeños contribuyentes con deudas inferiores a un millón de pesos.

Según lo establecido en la Resolución N° 0243/25, firmada por el director ejecutivo de la ARECh, Pablo Asnaghi, y el subdirector ejecutivo, Guillermo Williams, el plan estará vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. Abarca deudas administrativas y judiciales correspondientes a diversos impuestos, entre ellos Ingresos Brutos, Sellos, Tasas, Inmobiliario, y multas, así como planes de pago caducos.

El gobernador Ignacio Torres instruyó la implementación de esta iniciativa, señalando que “es el resultado de un trabajo comprometido y permanente para hacer lo que dijimos desde el primer día: quitarle el pie de encima a la producción y ayudar a que los pequeños contribuyentes regularicen sus deudas, con una fuerte baja en los intereses”. El mandatario agregó que esta medida “va a aliviar notablemente la situación de más de 15 mil contribuyentes y es un paso más dentro del conjunto de medidas que estamos implementando desde el día uno para facilitarle la vida al contribuyente”.

Para las deudas en estado administrativo, el plan establece una reducción del 50% en los intereses resarcitorios para quienes opten por el pago único. Quienes elijan la opción de hasta seis cuotas, deberán realizar un anticipo del 5% y obtendrán una reducción del 30% en los intereses resarcitorios y del 100% en la tasa de financiación. En el caso de hasta doce cuotas, el anticipo será del 10%, con una reducción del 10% en los intereses resarcitorios y del 50% en la tasa de financiación.

En cuanto a las deudas judiciales, el pago único ofrece una reducción del 20% en intereses resarcitorios y punitorios. Para el plan de hasta seis cuotas, se requiere un anticipo del 10% y se aplica una reducción del 10% en intereses y punitorios, además de una quita del 100% en la tasa de financiación. Por último, la opción de hasta doce cuotas solicita un anticipo del 15% y reduce la tasa de financiación en un 50%.

La ARECh informó que los contribuyentes podrán acceder a este plan de pagos a través del sitio web oficial utilizando su clave fiscal. Como novedad, se implementará la modalidad de “Autogestión“, permitiendo a los usuarios seleccionar directamente las deudas a incluir en el plan desde su cuenta corriente. Las cuotas se debitarán de la CBU declarada por el contribuyente, lo que representa una mejora en la gestión y en los intereses aplicados en comparación con el plan permanente vigente. (Agencia OPI Chubut)