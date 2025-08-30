Inflación de agosto: las consultoras proyectan un número entre 2% y 2,2%

- Publicidad -

Aunque las consultoras privadas proyectan una inflación de entre el 2% y 2,2% para agosto, la suba de los precios de los alimentos se posicionó como el principal impulsor de dicho aumento. A pesar de esto, se espera que el impacto de la suba de las tasas de interés se haya amortiguado, resultando en un índice de precios al consumidor (IPC) que se daría a conocer por el INDEC en la segunda semana de septiembre.

Según la consultora LCG, la suba de los alimentos en el octavo mes del año trepó al 3%. Por su parte, la consultora NM ubicó el incremento en este rubro en el 2,4%, impulsado por la volatilidad en los mercados y la subida del dólar a finales de julio y principios de agosto. En esta línea, los principales aumentos se vieron en frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes (2,5%).

La consultora EcoGo prevé que la inflación de agosto se ubique en torno al 2,1% para el IPC general, mientras que en alimentos, el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) arrojó una suba del 2,3%, aunque si se suman los alimentos consumidos fuera del hogar, la cifra llega al 2,5%. Los rubros que más subieron, según esta consultora, fueron los servicios telefónicos (2,7%), los antihistamínicos (1,4%) y las computadoras (1,3%).

Por su parte, la consultora Libertad y Progreso proyecta una inflación más baja, en torno al 1,9%, un número que se considera optimista en comparación con el resto de las proyecciones. Finalmente, la consultora Analytica proyecta un número aún menor, del 1,7%, una cifra que se ubicaría por debajo del 1,9% registrado en julio. (Agencia OPI Santa Cruz)