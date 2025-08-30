Venezuela está preparada para responder a cualquier “agresión” de EE. UU., según Delcy Rodríguez

- Publicidad -

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que una potencial acción militar de Estados Unidos contra su país generaría graves consecuencias para la estabilidad de América. Durante su discurso en la refinería de El Palito, en el estado Carabobo, afirmó que Venezuela está preparada para responder ante cualquier escenario que se derive del reciente despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Rodríguez, quien también es ministra de Hidrocarburos, tildó de “amenaza directa” la aproximación de fuerzas militares estadounidenses a las costas venezolanas y aseguró que la respuesta de su país será “firme”. “Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente”, expresó.

La funcionaria enmarcó estas amenazas en un patrón histórico de intervenciones estadounidenses en naciones con abundantes recursos naturales, citando las sanciones económicas que, según sus cifras, han provocado grandes pérdidas en el Producto Interno Bruto de Venezuela.

- Publicidad -

En este contexto, la vicepresidenta instó a la incorporación de trabajadores a la Milicia Bolivariana, una convocatoria del presidente Nicolás Maduro que busca fomentar una defensa cívico-militar. Rodríguez agradeció a los trabajadores de las empresas energéticas estatales PDVSA y Pequiven por sumarse a este llamado, que calificó como un compromiso con la soberanía y la autodeterminación del país. Concluyó que, aunque Venezuela apuesta por la paz, no renunciará a su derecho a defenderse de cualquier intento de intervención. (Agencia OPI Santa Cruz)