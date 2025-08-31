Ministro de Seguridad afirmó secuestraron 190 kilos de estupefacientes desde el inicio de la gestión

- Publicidad -

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos afirmó que la policía de Santa Cruz participó de diversos procedimientos que llevaron a secuestrar más de 190 kilos de estupefacientes desde que inició la gestión gubernamental.

El funcionario provincial aseveró que “en menos de dos años, se superó ampliamente lo incautado entre 2021 y 2023”.

En una visita a Caleta Olivia, Pródromos informó de cuatro allanamientos realizados en los barrios Los Pinos, Gregores, Zona de Chacras y Güemes, en el marco de la Ley 23.737 de estupefacientes.

Allí se secuestraron estupefacientes y armas de fuego en el marco de operativos que “se vienen articulando hace tiempo con las Justicia Federal. Al igual que en el resto de la provincia, se está trabajando fuerte en la lucha contra el narcotráfico con las diferentes áreas de la Policía de la provincia de Santa Cruz”.

“En un año y medio de gestión ya llevamos secuestrado 190 kg de estupefacientes, que es una gran cantidad y se sigue trabajando. Teníamos una estadística del 2021, 2022 y 2023 que en 3 años se secuestraron 80 kg de droga, nosotros en un año y medio ya llevamos 190”, argumentó. (Agencia OPI Santa Cruz)