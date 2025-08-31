Operativo en Chile: desarticulan una banda de contrabando de cigarrillos que operaba desde Argentina

- Publicidad -

(OPI TdF) – Una investigación de casi un año llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) de Magallanes, en Chile, culminó con la desarticulación de una banda dedicada al contrabando de cigarrillos desde Argentina. El operativo, denominado “Zares del Contrabando”, resultó en la detención de 15 personas, la incautación de 100 mil cajetillas de cigarrillos, 19 vehículos, incluyendo camiones, y más de 120 millones de pesos chilenos en efectivo.

Los allanamientos se concretaron en las últimas 48 horas en la ciudad de Punta Arenas, donde se detuvo a 15 personas, la mayoría de ellas residentes locales. Entre los arrestados se encuentra un ciudadano argentino con residencia legal en la misma ciudad. Según la PDI, la organización delictiva se dedicaba a ingresar cigarrillos de contrabando desde Argentina utilizando camiones y vehículos de menor tamaño para luego distribuirlos a negocios locales. A los detenidos se les imputan los delitos de asociación criminal, contrabando, lavado de activos y receptación aduanera.

Durante los procedimientos, se incautaron cuatro camiones, varias camionetas y autos, 100 mil cajetillas de cigarrillos y los 120 millones de pesos chilenos en efectivo. El fiscal regional, Cristián Crisosto, destacó que la operación “permitió desmantelar una red bien organizada y detener la ruta del dinero ilícito, afectando directamente al crimen organizado en la región”. Además, estimó que la evasión tributaria causada por la banda asciende a más de 35 millones de pesos en impuestos no percibidos.

Los 15 detenidos fueron presentados ante el tribunal. El juez Franco Reyes aceptó la solicitud del fiscal Sebastián González Morales de ampliar la detención por cinco días más, con el fin de seguir reuniendo pruebas y antecedentes sobre el caso.

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile resaltó el valor del operativo, confirmando que es el cuarto caso de crimen organizado vinculado al tráfico de cigarrillos que se detecta en la región de Magallanes. Las autoridades no descartan que en los próximos días se realicen nuevas detenciones o incautaciones relacionadas con la causa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)