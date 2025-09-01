- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Tal como lo adelantamos en nuestro informe del día sábado a la mañana, a las 19 horas de ese día se llevó a cabo en el Polideportivo de Empleados de Comercio de Río Gallegos, el acto de lanzamiento del candidato a diputado nacional del SER, Daniel Álvarez, funcionario de gobierno que cuenta con todo el apoyo del gobernador Claudio Vidal y también de los recursos de Santa Cruz, como han hecho otros candidatos oficialistas del kirchnerismo, sin ningún tipo de cambio desde lo metodológico.

Te puede interesar: El gobernador Vidal “alquila mineros” para su candidato y el Interventor Gordillo regala días de descanso y decenas de licencias gremiales en YCRT

Ante un audtorio de aproximadamente 400 personas y luego de una bendición que dio un pastor evangélico (como corresponde), habló el Gobernador y a continuación el candidato oficialista.

- Publicidad -

También, como sucedía durante el kirchnerismo, personalizado en Alicia kirchner, el gobierno “arrió” militancia rentada, trajo mineros de YCRT con lámpara, casco y buzo, tratando de hacerle creer a la opinión pública que hay un “apoyo irrestricto de los trabajadores”. Y contó con el apoyo de ATE Río Turbio y los funcionarios del gobierno obligados a ir al acto y llevar trabajadores de cada área. Con esas vertientes de “público”, Claudio Vidal le organizó el acto a su candidato Daniel Álvarez, de quien no se escuchó una sola propuesta de lo que hará en el Congreso, pero se pudo escuchar frases y palabras realmente increíbles.

Lanzamiento de campaña del candidato oficial del gobierno. Sin asistencia espontánea, algunas ausencias llamativas y un discurso paralelo de objetivo difuso

Por ejemplo: tras repetir a la audiencia que llegaba “con las manos limpias”, mientras agitaba los brazos en el aire, mostrando las palmas de sus manos, dijo “Vidal nunca pensó en echar gente de las empresas deficitarias para acomodar los números” (¿?), con lo cual, en vez de referirse a su candidatura, comenzó a realizar un balance de la gestión del gobernador.

Quizás la frase más desopilante de Álvarez ante la militancia rentada fue “Nuestro límite es muy claro: no volver al kirchnerismo, después de años de corrupción y abandono“.

Lo que dijo el candidato es como pegarse un tiro en el pie. Álvarez debe saber que en Santa Cruz la gente se conoce y nadie duda que perteneció toda la vida al kirchnerismo y fue funcionario y colaborador de los gobiernos de Alicia Kirchner, por lo tanto, él es corresponsable de la corrupción y abandono de Santa Cruz.

Más adelante el candidato dijo “Hoy las manos de los trabajadores están otra vez levantando paredes, construyendo escuelas, redes de gas, llevando luz y cloacas, terminando obras que estaban abandonadas“; bueno, creo que como Jefe de Gabinete debería salir más a la calle, recorrer los colegios y explicarle a la opinión pública por qué en el año 2025 son más los días sin clases que aquellos donde los niños aceden a tener continuidad, al menos, una semana al mes sin interrupción en las escuelas de la provincia.

La estrategia equivocada

En la organización del lanzamiento del candidato, fue (precisamente) Álvarez que se olvidó de si mismo; se pasó la velada hablando y repasando la gestión de Vidal, haciendo un balance de “los logros” y su mensaje tuvo una ausencia fundamental: no habló de lo que va a hacer, pedir y pelear para Santa Cruz en el Congreso, algo que de por si desvirtúa el objetivo de la campaña. Álvarez habló como Jefe de Gabinete de Vidal, no como candidato.

Finalmente en el aire quedaron interrogantes que nadie pudo satisfacer. Uno muy evidente fue la ausencia de los petroleros de la cuenca austral y muy pocos de zona norte.

Los pocos que había, los trajo el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo y de Pico Truncado Pablo Anabalón. Y lo más relevante, fue la ausencia del Secretario General de Petroleros Privados Rafael Guenchenen, quien aparentemente, no respaldaría in límine la lista electoral de la cual forma parte. (Agencia OPI Santa Cruz)