El gobernador Vidal “alquila mineros” para su candidato y el Interventor Gordillo regala días de descanso y decenas de licencias gremiales en YCRT

(Por: Rubén Lasagno) – Durante el kirchnerismo, resaltamos que la estructura de YCRT era utilizada como ducto de plata y acomodo político y cualquiera pensaba que bajo la motosierra de Javier Milei, esto se iba a terminar. Pero no; excepto por cierto maquillaje institucional, cambio de nombre y estatus empresarial mixto, lo cual hasta ahora solo figura en los papeles, el funcionamiento (o no funcionamiento) del yacimiento, el concepto de estructura utilizable para la política de baja intensidad y el uso de la empresa para cambiar fichas con los kirchneristas según los vientos políticos, siguen siendo exactamente los mismos.

OPI pudo conocer desde la conducción de YCRT, que a pedido del gobernador Claudio Vidal, el Interventor Pablo Gordillo les ofreció cinco días “de descanso” a los mineros que asistan con casco y lámpara, al lanzamiento del candidato a diputado por el SER, Daniel Álvarez, a realizarse hoy sábado a las 19 horas en el Polideportivo de Empleados de Comercio en esta capital.

Esto claramente ha dividido las aguas dentro de la empresa, pues hay quienes no están de acuerdo con este uso indebido de los recursos del Estado, por cuanto los días no laborables que ofrece Gordillo, serán pagados en su totalidad con fondos (escasos) de YCRT.

Para el traslado del contingente de “mineros militantes” desde la cuenca a Río Gallegos, los organizadores (hasta ahora Vidal-Gordillo- Alvarez) dispusieron el alquiler de tres colectivos de doble piso de la empresa Marga Taqsa.

Las aproximadamente 150 personas que se trasladan en este momento, además del transporte, generarán gastos de comida y alojamiento sin que se haya filtrado aún si esos gastos corren por cuenta del gobierno de la provincia (todos los habitantes de Santa Cruz) o de YCRT, el gobierno nacional de LLA.

Todos para uno, uno para todos

Nada de lo que ocurre hoy es casual. Políticamente Pablo Gordillo utiliza a YCRT como una gran Unidad Básica, como en los mejores tiempos del kirchnerismo nacional y popular, solo que ahora la contradicción es más evidente por cuanto YCRT es una empresa en transición, administrada desde Energía de un gobierno de LLA, que realiza recortes sustanciales en los fondos que le asignan al yacimiento (al menos eso dicen) y en Santa Cruz apoyan decida y claramente al Gobernador Vidal.

Por otro lado, OPI pudo saber de los grandes beneficios que ha obtenido ATE en la actual gestión de Gordillo, entre las cuales se inscriben estos cinco días de licencias pagas para que asistan al acto proselitista del candidato del gobernador, vestidos de mineros, a sabiendas de que en Santa Cruz, el traje de minero eleva el sentimiento popular por la historia detrás de los hombres esforzados y que desde la época de Néstor y Cristina, nunca dejaron de usar.

Ahora bien, si repasamos los beneficios que ha obtenido ATE dentro de YCRT y lo unimos con las declaraciones de uno de sus dirigentes Matías Delgado, quien asumió públicamente que apoyan al candidato a diputado nacional del gobierno, Daniel Álvarez, entenderemos la relación que tiene el Interventor del yacimiento quien hasta les prometió un lugar en el directorio de la nueva Carboeléctrica.

Hace dos semanas atrás Pablo Gordillo les otorgó al personal 10 días de licencia pagos bajo el concepto de “Premio a la producción”, una falsedad absoluta. Pero no todo termina ahí.

El Coordinador General de YCRT Leandro Ruggeri, a pedido del Interventor Gordillo el martes pasado le firmó a ATE 80 licencias gremiales más de las que poseía, lo cual eleva el total de LG de gremio ATE a 124. En total, actualmente en el yacimiento, esta Intervención mantiene 184 licencias gremiales activas; es decir gente que cobra y no va a atrabajar. Por convenio deberían ser 12 en ATE (hay 124), 4 en Luz y Fuerza (hay 25); 4 en APS (hay 25) y 2 en La Fraternidad (hay 10).

Si uno lee el contexto de lo que pasa dentro de YCRT, la actitud del interventor Gordillo, los sindicatos y el Gobernador Claudio Vidal, puede entender perfectamente que hoy, en el lanzamiento del candidato político del partido del gobierno SER, los trabajadores sean llevados al acto, tal como lo hacía el kirchnerismo y además, al igual que fue práctica de Alicia en su gobernación, hoy en las oficinas públicas provinciales, los responsables de cada área, están obligados a hacer presencia en el acto partidario y llevar al menos tres administrativos con cada uno.

Lo extraño, en el caso de YCRT hoy convertida en Carboeléctrica, es que el gobierno nacional apoye en silencio y con fondos públicos, esta verdadera movida política-partidaria, a menos que (podría ser) Vidal y Gordillo lo hayan convencido a Francos de re-inaugurar a YCRT como una UB del partido que hoy gobierna Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)