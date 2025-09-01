Proyectan déficit financiero en el presupuesto 2026 y prevén nueva toma de deuda

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Gobierno provincial presentó ante la Legislatura su proyecto de presupuesto para el año 2026, una propuesta que asciende a los 2,23 billones de pesos en ingresos y un gasto total estimado en 2,28 billones. La planificación económica para el próximo año se enfoca de manera prioritaria en el área social, la cual acaparará casi el 60% del gasto total, con el 58,98% de los fondos asignados. Dentro de esta inversión, los sectores de educación, salud y seguridad social recibirán las partidas más significativas.

Según lo estipulado en el proyecto, la administración gubernamental recibirá un 28,76% del presupuesto, mientras que el resto de los fondos se distribuirá entre servicios económicos, el pago de la deuda pública y seguridad. El documento prevé un contexto de moderación económica a nivel nacional, con una esperada desaceleración de la inflación y un crecimiento moderado.

En el ámbito social, la propuesta detalla inversiones en programas de transferencias como el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), Tarjeta Bienestar, Cuidarte TDF y Fortalecer Comunidad, que en conjunto sumarán 32.399 millones de pesos. Además, se asignarán 1.962 millones de pesos al plan alimentario Bienestar TDF, destinado a hogares vulnerables, y se mantendrá el subsidio al consumo de gas licuado de petróleo, que beneficiará a 6.000 hogares con una inversión de 38.500 millones de pesos. El área de asistencia alimentaria invertirá 30.000 millones para garantizar la copa de leche a 40.000 estudiantes, la alimentación en comedores escolares para 10.000 alumnos, y la entrega de bolsones para 28.000 personas, además de raciones para los institutos de formación policial, penitenciaria y unidades de detención.

En cuanto a obras de infraestructura, el proyecto incluye el plan Llegó el Gas, que busca triplicar las conexiones domiciliarias, y destina 5.300 millones para obras hídricas. El Instituto Provincial de la Vivienda prevé una inversión de 11.200 millones, impulsada por la recuperación de fondos del FONAVI.

El Poder Ejecutivo también ha solicitado autorización para contraer una deuda de hasta 30.000 millones de pesos, que se destinará a financiar una serie de obras públicas a lo largo de la provincia. Entre ellas se destacan la ampliación del Hospital Regional Ushuaia, que recibirá 5.640 millones de pesos, y la refuncionalización del Hospital de Río Grande, con una asignación de 3.600 millones. Otras obras previstas incluyen la Comisaría de Género y Familia en Río Grande, la urbanización de Barrancas del Río Pipo en Ushuaia, y la Comisaría Integral en Tolhuin. El plan contempla la construcción de nuevos centros de salud y odontológicos en varios barrios de Río Grande y Ushuaia, una cancha de césped sintético en Tolhuin, y la extensión de redes de servicios básicos. También se proyecta la creación de un nuevo centro para personas con discapacidad y la construcción de la Escuela Provincial N° 47 en Andorra, Ushuaia, junto con la refacción de otras escuelas en todo el territorio provincial.

La estrategia productiva para el próximo año busca fortalecer al sector privado, con 1.187 millones de pesos en asistencia a industrias, pymes, ganadería y pesca. La Agencia de Innovación Fueguina recibirá 1.285 millones para impulsar la economía del conocimiento, y se continuará fomentando el programa de acuicultura, que ya ha logrado exportar 30 toneladas de mejillones.

En términos financieros, el presupuesto proyecta ingresos por 2,23 billones de pesos y un resultado económico positivo de 39.752 millones, aunque con un déficit financiero de 49.192 millones. El servicio de la deuda demandará 55.853 millones, y se establece un tope de 30.000 millones para la emisión de letras del Tesoro. El proyecto también detalla la planta de personal prevista para 2026, con 11.450 cargos en el Poder Ejecutivo y 6.950 en el escalafón docente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)