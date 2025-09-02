Asumió el nuevo Juez Penal y de Menores de El Calafate

- Publicidad -

Carlos Alberto Albarracín asumió este lunes como juez de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción N°1 de El Calafate.

Albarracín prestó juramento ante los integrantes del Tribunal Superior de Justicia en el Salón de Usos Múltiples y participaron magistrados, funcionarios judiciales y familiares.

El nuevo juez de El Calafate ocupará el lugar vacante que dejó Carlos Narvarte, quien en octubre del año pasado se acogió a la jubilación.

Albarracín cumplió funciones en la Cámara Oral en lo Criminal de Río Gallegos y aseguró que en el juzgado de la villa turística convocará al equipo de trabajo y se analizarán “la totalidad de causas que están en trámite y hacer un diagnóstico para lograr una mayor efectividad en el servicio de Justicia”. (Agencia OPI Santa Cruz)