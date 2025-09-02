Paro de 24 horas en Hospitales y Centros de Salud

- Publicidad -

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Santa Cruz anunció un paro total de actividades por 24 horas este martes y abarca a los trabajadores que dependen del Ministerio de Salud y Ambiente y la Caja de Servicios Sociales (CSS), incluyendo hospitales y centros de salud.

ATSA informó al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes donde solicitan al gobierno provincial “la apertura urgente de paritaria salarial, falta de firmas y retraso en los pagos de viáticos, arancelamiento, módulos, entre otros”.

La entidad gremial asegura que existe un estancamiento en las negociaciones salariales y a múltiples reclamos administrativos que afectan a los trabajadores del sector. (Agencia OPI Santa Cruz)