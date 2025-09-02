Paro petrolero en Santa Cruz porque no hubo acuerdo con YPF por la remediación ambiental 

- Publicidad -

Los trabajadores petroleros de base y jerárquicos iniciarán un paro desde las 00 horas del martes tras no haber alcanzado un acuerdo con la empresa YPF en relación con el plan de remediación ambiental en Santa Cruz.

La paralización de las actividades se concretará en todos los yacimientos de la compañía en la Patagonia austral, afectando las operaciones en Chubut y Tierra del Fuego.

“Necesitamos que la operadora estatal garantice el sostenimiento de la actividad y respete lo acordado para preservar la fuente laboral de los trabajadores y el futuro de las comunidades” señalaron los secretarios generales del Sindicato de Petroleros Privados, Gas y Energías Renovalbes (SIPGER), Rafael Güenchenen y, Petroleros Jerárquicos, José Llugdar.

Los gremios reclaman mayores inversiones ante los presuntos incumplimientos de la operadora que debía iniciar trabajos con un equipo workover en agosto y un segundo en septiembre. (Agencia OPI Santa Cruz)