Principio de acuerdo para ampliar el ejido urbano de El Chaltén

La Municipalidad de El Chaltén avanzó en un acuerdo con el gobierno de Santa Cruz y el propietario de la estancia El Canigo, en proximidades de la localidad cordillerana para ceder tierras y permitir la ampliación del ejido urbano.

El acuerdo permitirá avanzar en un proceso de urbanización ante la apremiante demanda habitacional en El Chaltén y avanzar en una planificación territorial por fuera del parque nacional Los Glaciares.

Oficialmente se indicó que “el Gobierno de Santa Cruz firmó un convenio con el propietario de la estancia El Canigo, mediante el cual se transferirá a la provincia un sector de la estancia para la implementación de la ampliación del ejido urbano de El Chaltén”.

El intendente de El Chaltén, Néstor Ticó sostuvo que “este hecho significa que las decisiones serán entre Santa Cruz y un privado, por lo que no será necesaria la intervención del Congreso de la Nación con las demoras que eso trae”.

Serán casi 190 hectáreas, con las primeras dos etapas de 17 hectáreas donde se realizó el relevamiento topográfico.

“Venimos trabajando con el gobernador Claudio Vidal en el marco de la emergencia habitacional que tiene El Chaltén, y podemos ver que cuando se suman las voluntades de los vecinos, del gobierno provincial y del municipio, las cosas avanzan”, sostuvo el jefe comunal. (Agencia OPI Santa Cruz)