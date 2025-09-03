ADOSAC convocó a un nuevo paro de 48 horas la próxima semana

- Publicidad -

El gremio docente ADOSAC definió un nuevo paro de 48 horas para la próxima semana en reclamo de la reapertura de paritarias salariales y en rechazo de los descuentos que se efectuaron con los salarios de agosto.

La medida de fuerza se realizará el miércoles 10 y el viernes 12 de setiembre esperando que el Gobierno provincial convoque al diálogo, única situación que podría suspender el paro docente.

La medida fue definida por el Congreso Extraordinario de ADOSAC donde denunció la decisión “ilegítima y arbitraria” del Consejo Provincial de Educación (CPE) de aplicar descuentos “a quienes hicieron uso de su derecho a huelga”.

- Publicidad -

Reiteraron el pedido de “solución inmediata a los problemas edilicios en las instituciones educativas de toda la provincia” y sostienen que la comunidad educativa “se enfrenta a condiciones insalubres”. (Agencia OPI Santa Cruz)