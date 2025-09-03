Asamblea anual de ADEPA: La prensa argentina se reúne en Puerto Madryn

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Entre hoy y el próximo viernes 5 de septiembre deliberará en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, la 63ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). En la cita nacional de la industria periodística argentina, que se realiza por segunda vez en la provincia de Chubut (la primera vez fue en 1970, en Trelew), participarán directivos y editores de los medios impresos y digitales de todo el país. Las actividades tendrán lugar en el Hotel Rayentray, y los medios anfitriones son ADNSUR y Canal 12.



El motivo central de la Asamblea es analizar la situación de las libertades de expresión y de prensa en nuestro país, y emitir un informe sobre lo acontecido en el último semestre. Asimismo, se debatirá sobre la situación de la industria periodística en Argentina y en el mundo, a raíz de los desafíos a la sustentabilidad de los medios a partir de la evolución de la inteligencia artificial.



Además de la elección de autoridades y miembros de la Junta de Directores de ADEPA, se llevarán a cabo distintas capacitaciones y actividades que contarán con especialistas locales e internacionales. Estarán presentes expositores como Pepe Cerezo (director de Evoca media y fundador de Digital Journey, España), Ismael Nafría (periodista, escritor y consultor español), Majo Iriarte (gerente de alianzas con medios de Google para Argentina), Claudia Báez (cofundadora y exdirectora del medio digital Cuestión Pública), Miguel Carvajal (director de la Maestría en Periodismo de Innovación de la Universidad Miguel Hernández, España), Fabián Calle (Senior Fellow Florida International University y director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI), José Jorge García Gómez (gerente Global de Preventa de Protecmedia, España), Gastón Serralta (CEO de Dosunos), Fernanda Kobelinsky (editora general de Infobae América), Marina Dragonetti (jefa de producto digital y editora de newsletters de Clarín), Diego Japas (prosecretario de redacción en La Nación) y Ezequiel Franco (director digital de 0221, La Plata). (Agencia OPI Chubut)