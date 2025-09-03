Convocan a municipales de Río Gallegos a paritarias

- Publicidad -

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Gallegos informó que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de la capital santacruceña convocó al gremio a un encuentro de paritarias salariales y laborales para el próximo martes 9 de setiembre a las 14 horas en la sede del Palacio Comunal.

La notificación dirigida al secretario general del SOEM, Pedro Mansilla señalan que la convocatoria es por pedido del intendente Pablo Grasso y continuar con las negociaciones salariales en el segundo semestre del año.

Desde el SOEM afirmaron que participarán de la mesa de negociación para dar curso a los reclamos de los afiliados. (Agencia OPI Santa Cruz)