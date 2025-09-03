La Misenscène del gobierno que quiere escapar del pozo, cavando

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Considero que hay un hecho irreductible: dificilmente aparecerán más audios de Karina, porque estoy seguro que no los hay. Es un invento del gobierno y ahora, el presidente, se da cuenta que fue peor el remedio que la enfermedad. La puesta en escena que propuso, ya está fuera de su manejo y control.

Aparentemente el concepto de la operación del gobierno nacional fue el siguiente: “hacemos una grabación cuyo contenido no exprese nada (en el audio de Karina no hay información, no hay datos, ni ubicación, ni insultos, solo un tibio reproche por desatención, de parte de Karima Milei), lo echamos a rodar y sobre eso armamos un gran escándalo mediático (a través de los periodistas ensobrados M). Avanzamos con denuncias judiciales y pedimos silenciar al periodismo crítico, con lo cual superaremos el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo; sepultamos el del fentanilo contaminado y aduciendo “espionaje ilegal” silenciamos a todo el periodismo para que no hable de nada más y especialmente, no reproduzcan audio del ex funcionario de ANDIS, los cuales sí pueden ser audios comprometedores que no están en poder del gobierno”.

Sin duda los “esttrategas de la comunicación”, los cráneos que buscaron salir del pozo cavando, les falta la materia “Conducción y Estrategia”, un tópico clave y sustancial que se debe conocer para eludir las crisis o enfrentarlas/transitarlas sin autoflagelarse, como en este caso. Tampoco ningún integrante del gobierno nacional ha demostrado haber leído mínimamente a Sun Tzu, que escribió consejos para enfrentar conflictos de poder y tomar decisiones, hace más de 500 años.

Bullrich expuesta

Luego de las increíbles denuncias realizadas por la Ministro Patricia Bullrich, las cuales son claras, precisas y no dejan dudas del pedido expreso de allanamiento a los estudios de un streaming y a los domicilios de periodistas, la Ministro lo negó enfáticamente en televisión. “Nosotros no hemos pedido nada. No, no, no”, dijo ante el periodista Pablo Rossi en A24.

El conductor, azorado por la desubicación temporal de la funcionaria que negaba lo escrito, le pidió a su panelista que leyera la página 18 de la manda judicial, la cual expresa “Ordénese allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream. Dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente”.

Ante la reafirmación de que sí había un pedido de allanamientos, la ministra se mantuvo en la negativa: “No. Estamos pidiendo la construcción de la prueba. La Justicia puede decidir lo que quiera”

Y la funcionaria en cámara quedó al borde de las lágrimas, ante lo cual Rossi le tiró un salvavidas diciéndole “Veo que te emocionas Patricia” y le dio el pie para recordar el escarnio que vivió durante el “caso Maldonado”, cuando el kirchnerismo envolvió al gobierno de Macri en una operación impiadosa de mentiras y acusaciones infundadas, pretendiendo que había sido un crimen institucional. Pero, lamentablemente para Bullrich, aquello fue cierto, esto no; y entre ambos casos no existen puntos de contactos. Lo que sucede hoy es autoinflingido por el propio gobierno, buscando salir de la oscuridad en que lo metió su propia corrupción.

En realidad, Bullrich no sollozaba por la emoción que le traían los recuerdos, lloraba por la impotencia de tener que negar lo que había escrito y destruir su imagen pública, aquella de que “quien las hace las paga” y demostrar que a pesar de haberse equivocado, ella quiere seguir en el cargo.

Pero Bullrich usando una premisa del general chino (al cual seguramente nunca leyó) concibió ante las cámaras que no hay mejor defensa que un buen ataque e insistió en apuntar contra Rial y Federico, quienes publicaron los audios de Diego Spagnuolo en los cuales se habla de una presunta trama de corrupción en el área de Discapacidad así como las grabaciones de Karina Milei en una aparente reunión en la Casa Rosada.

El “todo por dos pesos” de la Ministra es más que obvio: envolvió todo en un mismo paquete y buscó un juez con seis causas de abuso sexual para que dictaminara un fallo anticonstitucional, aberrante y antidemocrático.

Busquemos coherencia. Fin

Cuando el tema cayó en manos de funcionarios judiciales algo más coherentes, como el Juez Ercolini y el Fiscal Stornelli, las cosas se acomodaron.

Ambos se negaron a matar al mensajero, rechazaron la posibilidad de allanar el ámbito privado de los periodistas, pidieron colectar pruebas, investigar y fundamentalmente hacerse de los audios, que no existen y el que está dando vueltas, es un fragmento sin ningún valor, del cual nadie sabe ni siquiera dónde y por qué medio fue grabado. Es síntesis, no hay nada; solo la profundización del pozo en el cual el gobierno se metió por voluntad propia, dándole al kirchnerismo letra suficiente para que haga realidad su sueño destituyente, lo cual nunca va a ocurrir, claro está, porque ningún ciudadano de bien piensa que Milei debe irse, sino corregir, denunciar a los corruptos y hacer bien las cosas o las pagará en las urnas.

Milei no ayudó mucho cuando en sintonía con esto de cargarle el peso al kirchnerismo dijo “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte“. Y se olvida de algo: el “espionaje ilegal” es una figura, prácticamente, autoinculpatoria.

El Art. 43 de la ley 25.520, promulgada en el año 2015 cuando define el espionaje ilegal, dice “se trata de una disposición penal que abarca a todo funcionario o empleado público, sin distinción de jurisdicciones, por lo cual permite el juzgamiento a integrantes de los organismos provinciales de inteligencia que infrinjan cualquiera de las normas indicadas” (página 464 del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación de fecha 25 de febrero del año 2015).

El propio gobierno se contradice cuando acusa a otros de sus fallas propias. Pues si Karina Milei fue grabada por alguien de manera subrepticia o ilegal, no puede haber sido alguien que no sea de quienes la rodean en esas reuniones íntimas; es decir el supuesto infiel, es parte del gobierno de Milei.

Cortoplacismo al palo

La ley infiere que el “espionaje ilegal” es un hecho endogámico, quiere decir que la teoría de que el espionaje viene de afuera del gobierno, como sostiene Milei y Bulrrich, es un absurdo. Y suponiendo que el kirchnerismo tuviera “un topo” dentro del Estado trabajando contra sus intereses, el problema lo tiene Milei cuya SIDE, a pesar de los miles de millones de pesos que recibe, no pudo detectar ese supuesto espionaje al que aluden en sus declaraciones públicas.

Lamentablemente, el gobierno nacional se ha embarcado solo en esta espiral de crisis que lo está minando en su credibilidad, el único valor, junto con la economía, con el cual Milei llegó a las urnas.

Y en su desesperación pareciera que el presidente mete mano en la economía, subvirtiendo todos sus mensajes anteriores, sus estrategias económicas y financieras en el super cortoplacismo, porque espera el resultado electoral del día domingo para ver cómo sigue.

Así no se puede construir nada en un país que necesita sinceramiento, moralidad, honestidad, estabilidad y justicia, para salir adelante. Vivir el día a día, tratando de tapar un escándalo con otro, es lo más improvisado y amateur que hemos podido conseguir. (Agencia OPI Santa Cruz)