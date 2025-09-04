Avanzarán en un plan de manejo del Área Natural Protegida Península Mitre

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego ya diseña un plan de manejo del Área Natural Protegida Península Mitre y el documento se elabora con la participación de distintos actores estratégicos.

En una actividad desarrollada en el SUM del área de Piscicultura integrantes de Defensa Civil de Ushuaia, brigadistas, guardaparques y personal técnico de la Secretaría de Ambiente debatieron y buscarán conformar un equipo de planificación e intercambiar información sobre la zona.

La directora de Biodiversidad y Conservación, María Luisa Carranza señaló que “se recabaron datos históricos, experiencias y registros aportados por Defensa Civil municipal, que serán insumos fundamentales para avanzar en la formulación del Plan de Manejo de Península Mitre”.

- Publicidad -

En tanto, la Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Conservación, participó en el 1° Seminario para Guías de Montaña y Trekking habilitados y se trabajó sobre la importancia de la preservación de las Áreas Protegidas provinciales, sus objetivos de conservación y los aspectos a tener en cuenta para quienes realizan actividades en estos sitios. (Agencia OPI Tierra del Fuego)