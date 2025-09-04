Martín Etchevers, presidente de ADEPA: “Sin periodismo libre y sustentable no hay democracia plena”

- Publicidad -

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) inauguró hoy en Puerto Madryn, Chubut, su 63ª Asamblea General Ordinaria, con la participación de directivos y editores de medios impresos, digitales y audiovisuales de todo el país.

Se trata de la segunda vez que la entidad más representativa de los medios argentinos celebra su encuentro más importante del año en esta provincia (la primera fue en 1970, en Trelew). Las actividades se desarrollarán hasta el viernes 5 en el Hotel Rayentray, con ADNSUR y Canal 12 como medios anfitriones.

“La defensa de la libertad de expresión y del periodismo profesional trasciende fronteras geográficas y sectoriales, y constituye un patrimonio irrenunciable de todos los ciudadanos argentinos”, afirmó Martín Etchevers, presidente de ADEPA, en la apertura de la Asamblea. Y subrayó: “Nuestro trabajo, también en este año, apuntó a eso: a que la sociedad –impactada en todo el mundo por agoreros de distintos ámbitos sobre el ocaso del periodismo—, pudiera recordar nuestra misión, para qué estamos, y qué logros comunes de alto valor institucional, social y humano han tenido su origen, o han sido posibles gracias al trabajo del periodismo”.

Etchevers destacó que los medios enfrentan hoy un doble imperativo: asegurar su sustentabilidad en un escenario económico complejo y revalidar su misión democrática garantizando a la ciudadanía acceso a información confiable, profesional y plural. “Como lo ha dicho siempre ADEPA, reivindicamos la libertad de expresión de todos: de ciudadanos, de funcionarios, de instituciones intermedias. Es un derecho situado en la cúspide de la pirámide constitucional, una libertad estratégica, en palabras de nuestro recordado Gregorio Badeni”, señaló.

Y agregó: “Al mismo tiempo, reivindicamos el rol del periodismo profesional y de los medios periodísticos en el ejercicio de esa libertad. ¿Por qué? Porque somos organizaciones preparadas, estructuradas, para sostener la profesión con visión de largo plazo, sin oportunismos ni volatilidades”.

Martín Etchevers, presidente de ADEPA: “Sin periodismo libre y sustentable no hay democracia plena”

Con respecto al contexto actual y a pesar de las incertidumbres inherentes al presente, los hostigamientos digitales y verbales al periodismo, la proliferación de desinformación y la negación de la intermediación periodística, Etchevers destacó que “el mensaje de ADEPA es categórico: no existe un futuro democrático viable sin la plena libertad de expresión, sin la diversidad de medios y sin la garantía de que los periodistas puedan ejercer su labor con independencia, sin recursos y seguridad”.

Otro de los ejes centrales fue la irrupción de la inteligencia artificial generativa. “Nos encontramos ante un cambio estructural en la industria de la producción de contenidos, incluyendo los contenidos informativos y que resulta imperativo evitar que la innovación tecnológica se construya sobre la apropiación gratuita del trabajo periodístico”, advirtió Etchevers, quien destacó la elaboración de una guía de recomendaciones para el uso responsable de IA en redacciones y un estudio sobre el impacto de estas tecnologías en medios argentinos. “No se trata de rechazar la innovación, sino de integrar de manera que beneficie a la democracia, previniendo que se convierta en una amenaza para la veracidad de la información y para la sustentabilidad de los medios”, puntualizó.

El presidente de ADEPA repasó asimismo iniciativas de formación y concientización, como la campaña conjunta con ATA y ARPA bajo el lema “Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más”. “Nos encontramos ante la necesidad de hacer una campaña con llegada a la sociedad que ratificara el valor del periodismo, cuestión que nos pareció mucho más relevante cuando en los últimos años tanto líderes globales como locales se vio un movimiento destinado a reivindicar el rol de las redes sociales y de la comunicación, una supuesta comunicación directa que rechaza la intermediación y la auditoría periodística”, enfatizó.

Además, destacó la importancia del ciclo internacional de debates con expertos de diversas latitudes. “Contamos con el invaluable apoyo del International Fund for Public Interest Media a través de un proyecto bianual para analizar las estrategias de sustentabilidad y protección de los derechos intelectuales de los medios en el mundo, y su impacto en nuestro país.”, comentó.

Entre los logros institucionales recientes destacó la inauguración del nuevo Auditorio de la Prensa Argentina, la puesta en marcha de un programa de digitalización del archivo histórico de ADEPA, el sostenido crecimiento de los Premios ADEPA al Periodismo, que este año llegaron a su 36ª edición, y la presencia internacional de la entidad en foros organizados por la SIP, WAN-IFRA, INMA y la UNESCO.

Finalmente, Etchevers llamó a renovar el compromiso con la misión fundacional de la entidad: “En Puerto Madryn, mirando al mar patagónico que simboliza la inmensidad y la resiliencia, los invito a renovar juntos nuestro compromiso: defender la libertad de prensa, impulsar la innovación, sostener la sustentabilidad, y fortalecer el vínculo de confianza con la ciudadanía”. (Agencia OPI Santa Cruz/Adepa)