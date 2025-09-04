Secuestraron un vehículo que transportaba 8 ovejas

- Publicidad -

La División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores informó que el pasado domingo efectivos de la policía de Santa Cruz interceptaron un vehículo que transportaba ocho ovejas sin la documentación correspondiente.

En un control de rutina para evitar casos de abigeato, alrededor de las 21.30 horas se detuvo a un vehículo en la intersección de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 27, conducido por un hombre y un acompañante, ambos mayores de edad.

El auto fue identificado como un Volkswagen modelo Bora conducido por un hombre identificado como Gómez y otro apellido Burgos.

- Publicidad -

Los policías encontraron un perro y ocho ovinos en el asiento trasero del vehículo, de los cuales dos ejemplares habían sido faenados.

Los ocupantes no pudieron acreditar la procedencia de los animales y se procedió al secuestro de los ejemplares y el vehículo.

Los imputados quedaron detenidos y comunicados a disposición del Juzgado de Instrucción Penal con asiento en Puerto Santa Cruz, mientras continúan las diligencias bajo directivas judiciales. (Agencia OPI Santa Cruz)