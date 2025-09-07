Cámara de Comercio de Río Grande aseguró que se perdieron 1.500 empleos en los últimos meses

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Cámara de Comercio de Río Grande informó que en los últimos meses se perdieron alrededor de 1.500 puestos de trabajo en distintos sectores de la economía, según un relevamiento que lleva adelante la organización.

Destacaron que, entre los más afectados, se encuentran 300 empleos del sector comercial, 700 vinculados a la industria textil y 500 en YPF.

El presidente de la entidad José Luis Iglesias señaló que la medida afecta al dinero circulante en la ciudad del norte provincial e implica una merma de unos $4.500 millones menos por mes que impactan en la caída del consumo y la actividad.

“El trabajador que tenía ocho horas pasó a trabajar cuatro. Todo se está achicando: ventas, inversión y potencial de crecimiento”, dijo Iglesias y añadió que actualmente la mayoría de los negocios “factura cada vez menos y apenas logra sostenerse reduciendo personal, ajustando horarios o liquidando mercadería para poder pagar sueldos”.

Además, manifestó la preocupación de la entidad que nuclea a los comerciantes por “la ausencia de medidas concretas de alivio para el sector privado”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)