(Por: Rubén Lasagno) – Ante la derrota en la elección provincial de La Libertad Avanza, en manos del peronismo bonaerense, el gobernador Claudio Vidal no dudó en postear en las redes:

“Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas. Desde el interior productivo. Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para hacer. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”.

Claudio Vidal juega al tetris y acomoda su discurso, pero Milei no olvida que varias cuestiones estratégicas para Santa Cruz pasan por su decisión política

Aquella frase “te acompaño hasta la puerta, pero al cementerio entrá solo” es muy adecuada para esta oportunidad, sin embargo y a pesar que el gobernador habla en el marco del conjunto de provincias que han creado una línea política alternativa de dudosa pertenencia, es obvio que Vidal pretende despegarse del coletazo que sufrió el presidente, en una elección, la cual, hasta hace poco no le importaba a nadie más que a los bonaerenses, pero el domingo funcionó casi como unas PASO para dirimir quién la tiene más larga, si Milei o Kicillof; y una vez más, la ignorancia política del actual presidente, no solo lo puso en ridículo, sino que empoderó a un personaje de cuarta como el gobernador bonaerense, a quien puso en primera línea de cara al 2027.

Vidal ha sostenido el voto y el veto de Javier Milei, excepto en la última sesión donde sus senadores votaron en defensa propia teniendo en cuenta los extraordinariamente absurdo de pretender que los aliados M aprobaran el recorte a la discapacidad y a las jubilaciones, tras los escándalos de corrupción que se destaparon en el gobierno nacional, precisamente en los mismos organismos que manejan la discapacidad y el sector pasivo.

Lo digo, pero que no se enoje

La posición de Vidal con este mensaje lavado y sin mucha adjetivación, está enmarcada en la asociación que hicieron algunos gobernadores para negociar con mayor fuerza el resto del tiempo que le queda a Milei en el gobierno. Cada uno de ellos dijo algo parecido, para marcar la cancha pero sin tirar tanto de la soga hasta que se corte.

Personalmente, Claudio Vidal no va a poder enfrentar políticamente a Milei, porque sabe de antemano, que si un día el presidente se despierta de mal humor, varios proyectos políticos que se sustentan en las decisiones que tome el habitante de la Rosada, dependen de su buen humor, por caso YCRT, Represas, los convenios binacionales con China, YPF, minería, petróleo y una serie de cuestiones relacionadas directamente con el desarrollo de planes de inversión y sostenimiento de la economía.

Ni Vidal ni los demás gobernadores, pueden darse el lujo de enfrentar a Milei y mucho menos Santa Cruz, quien depende en gran parte de las decisiones libertarias.

Lo que suena a plebiscito político, es en verdad una matrix que generó el propio presidente con su equipo de improvisados y su ego desmedido, creyéndose Napoleón y armando su propio Waterloo cuando montó su engreído gobierno en un caballo de triunfo que no le pertenece y que no ha sabido conducir, pereciendo en su propio intento por parecer distinto, cuando es uno más del montón.

Y si analizamos minuciosamente el mensaje del gobernador Vidal en los reproches que le hace a Milei, podríamos responderle con una exclamación ¡Mirá quien habla!. (Agencia OPI Santa Cruz)