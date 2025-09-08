Kicillof celebra una victoria aplastante y le exige a Milei rectificar el rumbo

- Publicidad -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como una “victoria aplastante” el resultado obtenido por Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las recientes elecciones provinciales. Desde el búnker partidario en La Plata, y rodeado por dirigentes de diversas líneas internas del peronismo como La Cámpora, el mandatario aseguró que el triunfo se consiguió “sin estafar a nadie” y en un clima de euforia por parte de la militancia.

En su discurso, Kicillof reivindicó su decisión estratégica de “desdoblar” los comicios legislativos del calendario nacional y calificó el proceso como “transparente” y uno de los “más limpios de la historia de la Provincia”. A su vez, tuvo palabras para la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien consideró “injustamente condenada” y afirmó que “debería estar en el escenario”. El gobernador planteó que el resultado electoral demuestra la existencia de un camino alternativo para todos los argentinos y proyectó la construcción de una mayor unidad. “Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerza en el peronismo y afuera del peronismo”, declaró mientras los presentes coreaban “para Axel la conducción”.

Dirigiéndose directamente al gobierno nacional, Kicillof le advirtió al presidente Javier Milei que deberá “rectificar el rumbo” y sostuvo que “no se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos”. Recordó además la “enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno”, llamando a no tomar la victoria con soberbia. En este marco, le solicitó a Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, recordándole que gobierna el distrito que concentra al 40 por ciento de la población del país.

- Publicidad -

El mandatario bonaerense también se refirió a la disputa por los recursos, al señalar que las urnas dejaron claro el reclamo del pueblo para que no se le quiten fondos a la provincia. Aseguró que su gestión seguirá siendo “el escudo” que protege a los bonaerenses y que trabajará junto a otras provincias frente a lo que describió como la “desintegración que plantea el gobierno nacional”. Kicillof se desmarcó de posibles especulaciones sobre desestabilización económica, y atribuyó esa responsabilidad al Gobierno nacional. “El pueblo te dio una orden, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. ¡Escuchá al pueblo, goberná para el pueblo!”, sentenció. (Agencia OPI Santa Cruz)