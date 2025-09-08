Para Ucrania el último bombardeo ruso marca una nueva y peligrosa etapa de la guerra

- Publicidad -

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, exhibió ante 60 jefes de misiones diplomáticas los daños causados por un reciente ataque ruso en un edificio gubernamental en Kiev y afirmó que con estas acciones, “Rusia no quiere la paz y se burla abiertamente de los esfuerzos diplomáticos del mundo civilizado”. Acompañada por los ministros Igor Klymenko y Andrii Sybiha, la funcionaria mostró los pisos superiores incendiados del edificio del Gabinete de Ministros, mientras se iniciaban las tareas de remoción de escombros.

Según el gobierno ucraniano, el ataque del pasado domingo marca una nueva etapa en el conflicto, en la que Rusia ha duplicado el número de drones Shahed utilizados contra objetivos civiles e infraestructura energética en vísperas del invierno. Svyrydenko denunció que el Kremlin persigue metódicamente empresas y ataca instituciones estatales, calificándolo como una señal clara de su falta de voluntad para negociar. “Esta es una guerra existencial. Entre los muertos ayer había un niño de dos años y una madre joven. Los rusos matan a nuestros hijos y, por lo tanto, a nuestro futuro”, enfatizó la funcionaria, quien agradeció la presencia de los diplomáticos como una muestra de apoyo.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, informó que durante la reunión con los representantes extranjeros se puso el foco no solo en los daños a edificios gubernamentales, sino también en la escala de la destrucción y la pérdida de vidas humanas a lo largo del país. Mencionó que el último ataque masivo afectó a ciudades como Kiev, Sumy, Kremenchuk, Odesa, Dnipró, Kryvyi Rig y Zaporiyia. Sybiha sostuvo que con estos ataques bárbaros, Rusia rechaza los esfuerzos de paz, por lo que concluyó que para lograrla es necesario reforzar las sanciones contra Moscú y fortalecer militarmente a Ucrania. (Agencia OPI Santa Cruz)