Preocupa la caída de la actividad agropecuaria en Las Plumas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El jefe comunal de la localidad chubutense de Las Plumas, Sergio Bowman expresó su preocupación ante la estrepitosa caída de la actividad ganadera en la zona, en parte por la escasez de agua y trabajo en los campos.

“Estamos en el fin de ciclo de la ganadería ovina”, sostuvo el funcionario quien reclamó que haya trabajo en el campo. “Me resigno que el interior de la provincia tenga que vivir en la miseria”.

Bowman aseguró que la situación se agrava ante las pocas precipitaciones donde hubo un invierno “sin lluvia ni nieve, fue un invierno muy frío. Seguimos con el problema del río con poca agua en esta época. Se avizora un verano complejo”.

- Publicidad -

En cuanto al acceso al agua, el jefe comunal sostuvo que se efectuaron gestiones con “servicios públicos y llegarán equipos de perforación para garantizar el agua. Es un problema histórico”.

En Las Plumas viven 640 vecinos en el casco urbano y 86 en la parte rural, donde “no tenemos productividad en los campos. Estamos alquilando campos a empresas, tenemos el flagelo de la falta de empleo y estamos en el fin de ciclo de la ganadería ovina. El despoblamiento fue constante y hay muchos avances de depredadores como el puma y el guanaco, que se comen las mejores hierbas y se toman el agua”. (Agencia OPI Chubut).